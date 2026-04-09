Frana in Molise, è stato riaperto il tratto dell'autostrada A14

Sono stati riaperti, sull'autostrada A14, poco prima delle 12:15, i tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara, precedentemente chiusi a causa del riattivarsi del movimento franoso di Petacciato, in Molise. Lo ha reso noto Aspi, sottolineando che da ieri «oltre 100 persone e 40 mezzi di Autostrade per l'Italia sono stati impegnati, anche nella notte, nelle attività di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata nord».

La riapertura al traffico è stata possibile grazie all'installazione di una corsia in deviazione lungo la carreggiata nord, dove la circolazione è garantita sia verso Pescara che verso Bari con una corsia per senso di marcia. In particolare, sono stati realizzati «lavori di consolidamento del rilevato autostradale e il rifacimento della pavimentazione. Congiuntamente - ha sottolineato Aspi - sono state eseguite ispezioni approfondite per verificare tutti i dispositivi di sicurezza, quali soprattutto barriere laterali e spartitraffico».