Frana in Molise. Decaro: la Puglia rischia l'isolamento

«Il crollo della frana del Petacciato è l'ennesima cattiva notizia in un momento di grande apprensione per le comunità pugliesi. Il blocco della viabilità adriatica su ferro e su gomma rischia di isolare la Puglia». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, intervenendo sulla grave situazione di blocco della viabilità nel basso Molise a seguito del risveglio della frana del Petacciato. «Siamo a ridosso della stagione turistica - aggiunge - ed è inutile dire quanto con il rincaro dei carburanti il trasporto ferroviario sia fondamentale per le esigenze quotidiane dei cittadini e per lo sviluppo del territorio. Chiediamo pertanto al Capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, con cui sono in contatto da poco dopo il crollo, che la Puglia sieda al tavolo nazionale dell'emergenza per lavorare insieme al Governo e alle Regioni confinanti per mettere in campo tutte le azioni possibili per ripristinare i collegamenti nel più breve tempo possibile. Nel frattempo - conclude Decaro - Ferrovie dello Stato mi ha assicurato interventi immediati per un piano alternativo d'emergenza che assicuri i collegamenti dei treni di lunga percorrenza utilizzando la tratta Foggia - Caserta».