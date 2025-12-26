Foibe, distrutta a Firenze la targa per Norma Cossetto

L'altra notte, la targa dedicata a Norma Cossetto, posta all'interno del giardino che a Firenze ricorda la giovane Martire istriana, è stata divelta e coperta di fango. «Per l'ennesima volta la targa è stata vandalizzata - dice Silvano Olmi, presidente del Comitato 10 Febbraio -. Chiediamo alla polizia locale di individuare gli autori di questo gesto vergognoso, grazie anche alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza e di ripristinare al più presto la targa dedicata alla medaglia d'oro al merito civile. Invitiamo le forze politiche autenticamente democratiche, i sindacati, le associazioni e i cittadini a condannare pubblicamente questa ennesima dimostrazione di ignoranza e di disprezzo per una Martire delle foibe».