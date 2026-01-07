Foggia, pedone morto investito a 25 anni: era un volontario Admo

Un giovane di 25 anni è stato investito da un'automobile ed è morto a Scillitani, nei pressi della villa comunale di Foggia. Pare che stesse attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali. L’automobilista alla guida si è fermato per i soccorsi, ma è stato tutto inutile. Il ragazzo deceduto si chiamava Simone Rucea ed era un volontario dell’Admo, associazione donatori midollo osseo. «È un dolore immenso - scrive l’Admo Puglia - che ha colpito tutti coloro che hanno condiviso con Simone questi mesi di servizio civile. Siamo profondamente sconvolti per il tragico incidente che ha strappato alla vita un ragazzo dai grandi valori morali, animato da un sincero spirito di servizio e da un forte impegno sociale».

Simone non era solo un volontario, continua l’Admo, «era un donatore effettivo, una persona che credeva davvero nella ricerca dei potenziali donatori e nel valore della solidarietà». In questi mesi è stato una presenza preziosa per tutta Admo: serio, disponibile, generoso. «La sua perdita lascia un vuoto profondo nella nostra comunità», ha aggiunto l'organizzazione, che si stringe «con affetto e commozione ai genitori e alla famiglia, condividendo un dolore così grande e ingiusto, certi che il ricordo di Simone continuerà a vivere attraverso i valori che ha testimoniato con il suo esempio».