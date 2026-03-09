Foggia, 21enne scomparsa da una settimana: ricerche in corso

Giallo sulla sorte di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo. Le ricerche si stanno concentrando in località borgo La Rocca, lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, dove la ragazza sarebbe stata vista l'ultima volta. Almeno, questo è quanto ha raccontato agli investigatori l'amica convivente.

Giunte in Italia dalla Romania circa 3 mesi fa, le due amiche hanno preso in fitto un appartamento a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta Andria Trani, iniziando a lavorare prima nelle campagne della zona e poi spostandosi in provincia di Foggia una decina di giorni prima che la 21enne sparisse. Dopo la denuncia di scomparsa presentata dall'amica in questura a Foggia, gli investigatori hanno cercato la ragazza anche nell'appartamento di Canosa di Puglia per verificare la presenza di qualche elemento utile a ritrovarla. Ma per ora non c'è traccia di Elena Burcioiu. Il suo telefono cellulare è stato ritrovato lungo il ciglio della strada: è in corso di analisi da parte dei periti.