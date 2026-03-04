Florida, eseguita terza condanna a morte del 2026

Un uomo di 53 anni, condannato per aver ucciso un agente di polizia, è stato giustiziato tramite iniezione letale in Florida presso la prigione statale di Raiford. Billy Kearse, questo il suo nome, era stato condannato a morte per aver ucciso l'agente Danny Parrish dopo avergli strappato la pistola durante un controllo stradale nel 1991. Kearse è stata la quinta persona giustiziata negli Stati Uniti quest'anno e la terza in Florida. Le altre esecuzioni sono avvenute in Oklahoma e Texas. Lo scorso anno negli Stati Uniti ci sono state 47 esecuzioni, il numero più alto dal 2009, quando furono messe a morte 52 persone. La Florida ha effettuato il maggior numero di esecuzioni nel 2025, 19, seguita da Alabama, Carolina del Sud e Texas, dove ce ne sono state cinque ciascuna. Trentanove delle esecuzioni dello scorso anno sono state eseguite tramite iniezione letale. Tre tramite fucilazione e cinque tramite ipossia da azoto. Questo metodo è stato denunciato dalle Nazioni Unite come "crudele e disumano".