Femminicidio a Foggia: uccide la moglie dopo un litigio

L'uomo sarebbe una guardia giurata ed avrebbe esploso quattro proiettili all'indirizzo della donna

Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. L'omicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver sentito prima un litigio tra la donna e il marito, che fa la guardia giurata: poi si sarebbe udita l'esplosione di quattro proiettili.

Sul posto si trovano i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. L'ennesimo femminicidio si sarebbe consumato dunque all'interno dell'appartamento della coppia.