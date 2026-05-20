Europa League, vince l'Aston Villa (davanti al principe William)

L'Aston Villa vince l'Europa League. Al Besiktas Park di Istanbul, gli inglesi battono per 3-0 (2-0) il Friburgo grazie ad i gol di Tielemans al 43' e Buendia al 48' del primo tempo; e Rogers all'11' della ripresa.

Il club inglese conquista così la sua terza coppa europea dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa Uefa del 1982. Per l'allenatore Unai Emery si tratta della quinta Europa League dopo quelle conquistate con il Siviglia nel 2013/14, 2014/15, 2015/16; e con il Villareal nel 2020/21. In tribuna a festeggiare i “villans” era presente il principe di Galles, Williams, erede al trono del Regno Unito e tifoso del club inglese.