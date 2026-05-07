Europa League, la finale sarà Aston Villa-Friburgo

Aston Villa-Friburgo sarà la finale di Europa League in programma mercoledì 20 maggio 2026 al Besiktas Park di Istanbul. Nelle semifinali di ritorno di Europa League l'Aston Villa si è imposto per 4-0 sul Nottingham Forest: Watkins, Buendia e doppietta di McGinn. Il Friburgo si è imposto per 3-1 sul Braga: doppietta di Kubler, gol di Monzambi e Victor.

Sarà, invece, Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League in programma a Lipsia il 27 maggio. Il Crystal Palace ha battuto 2-1 lo Shakthar Donetsk dopo l'1-3 dell'andata. Partita subito in discesa per la squadra di Glasner con l'autogol di Pedro Henrique e la rete di Mateta, intervallate dal gol vano di Eguinaldo. Il Rayo Vallecano si è imposto per 1-0 in casa dello Strasburgo con un gol di Alemao. I francesi hanno sbagliato un rigore nel finale.