Esplosione in fabbrica militare russa

Una potente esplosione si è verificata nella fabbrica militare "Plastmass" di Kopeysk, nella regione russa di Cheljabinsk, alle pendici orientali degli Urali, secondo quanto riportato dalla testata locale Kurs Dela. L'azienda produce e smaltisce munizioni. Il governatore regionale, Aleksei Teksler, ha confermato l'incidente e ha riferito di nove morti. Ma bilancio delle vittime sarebbe ancora più grave: si parla infatti di almeno 12 morti e 7 feriti, secondo il quotidiano Izvestia. Sul posto è stato allestito un centro di comando per gestire i soccorsi. "Non vi e' alcuna minaccia per i residenti della citta' o per le strutture civili", ha scritto Teksler sul suo canale Telegram. L'onda d'urto è stata così potente da essere udita in diverse zone di Chelyabinsk e le finestre degli edifici vicini sono andate in frantumi. L'area dello stabilimento Plastmass è attualmente transennata dalla polizia. L'ipotesi di un attacco con drone (da parte ucraina) non è stata confermata, sottolinea sempre Teksler. JSC "Plastmass Plant" è specializzata nella produzione di esplosivi e munizioni, nonché nel loro smaltimento. L'azienda fa parte della holding Technodinamika, a sua volta parte della società statale Rostec. Si tratta della seconda esplosione in una settimana presso uno stabilimento della holding pubblica specializzata nel settore della difesa e dell'alta tecnologia. Il 17 ottobre, un incidente simile si è verificato presso la fabbrica Avangard di Sterlitamak, anche questa che produce munizioni ed esplosivi. Sei dipendenti sono rimasti feriti. Dmitry Loginov, direttore generale dello stabilimento, ha attribuito l'accaduto a un "incidente all'unità di produzione di azoto", ricorda il Moscow Times.