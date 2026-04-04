Eseguite due condanne a morte in Iran

In Iran la repressione non si ferma: due uomini sono stati messi a morte con l'accusa di attività terroristiche: Abolhassan Montazer e Vahid Baniamerian sono stati accusati di "appartenenza al gruppo dissidente in esilio dell'Organizzazione dei Mojahedin del Popolo (MKO) e di aver costituito gruppi armati per compiere attentati dinamitardi nel Paese al fine di minare la sicurezza nazionale", secondo quanto riportato in una dichiarazione della magistratura, che ha aggiunto: "Avevano individuato luoghi sensibili e strategici e vi avevano lanciato ordigni esplosivi". "I due condannati avevano ricevuto denaro dall'MKO e avevano allestito rifugi sicuri per altre persone a loro affiliate e per la produzione di lanciatori e bombe", ha aggiunto, secondo quanto riportato da Tasnim. Negli ultimi giorni l'Iran ha eseguito altre quattro condanne a morte di persone accusate di appartenenza all'MKO e di aver condotto attività terroristiche.