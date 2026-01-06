Escursionista muore sulle Alpi Apuane

Un escursionista è deceduto in un incidente avvenuto sui sentieri della Pania della Croce, nelle Alpi Apuane, nei pressi del Rifugio Giuseppe Del Freo, in località Foce di Mosceta, sopra a Stazzema (Lucca). La vittima, nata nel 1966 e originaria della zona di Pisa, sarebbe precipitata lungo un tratto del percorso montano.

Il primo allarme è stato lanciato intorno alle ore 12.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l'elicottero Pegaso 3 non ha potuto raggiungere l'area a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

L'uomo è stato quindi raggiunto a terra dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, insieme a un medico che ha constatato il decesso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con l'elicottero proveniente da Genova, e i carabinieri, avvisati per le procedure di legge. L'intervento si è rivelato particolarmente lungo e complesso a causa della conformazione del terreno e del maltempo. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica della caduta. La zona è nota per i sentieri escursionistici che collegano Foce di Mosceta alla vetta della Pania della Croce, frequentata da escursionisti esperti e appassionati di montagna.