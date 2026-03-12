Erbil, sei soldati francesi feriti da attacco con drone

Sei soldati francesi sono rimasti feriti in un "attacco con drone" a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo annuncia lo Stato Maggiore francese. I soldati erano «impegnati in un addestramento antiterrorismo con partner iracheni», ha precisato il quartier generale, aggiungendo che «sono stati immediatamente trasportati al centro medico più vicino». Nell'area si trova anche la base italiana di Camp Singara, attaccata mercoledì da un drone iraniano che si è schiantato contro un autocarro militare. Tutti incolumi i nostri 141 soldati di stanza nella base. «Abbiamo già fatto rientrare 102 persone in Italia da quella missione, ne abbiamo spostate una quarantina in Giordania, e per gli altri era già in fase di programmazione un rientro, che non è facile, perché non è possibile mandare un aereo, quindi deve avvenire via terra, probabilmente via Turchia», annuncia il ministro della Difesa, Guido Crosetto.