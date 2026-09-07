Emma Bonino ricoverata in ospedale

Secondo quanto si apprende, la leader di +Europa è stata soccorsa in casa al centro della Capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in Codice rosso

Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di +Europa è stata soccorsa in casa al centro della Capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale al Santo Spirito. Sarebbe in gravi condizioni.