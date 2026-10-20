Trenord alla ricerca di nuovi macchinisti

Trenord apre le selezioni per assumere nuovi macchinisti: da mercoledì 21 ottobre alle ore 11 fino alle 23.59 del 9 novembre sarà possibile inoltrare la propria candidatura per diventare personale di condotta per l’azienda ferroviaria che ogni giorno effettua in Lombardia oltre 2400 corse del servizio regionale suburbano e aeroportuale. Tutte le informazioni saranno disponibili da domani sulla pagina “Lavora con noi” all’interno del sito apre le selezioni per assumere nuovi macchinisti: dasarà possibile inoltrare la propria candidatura per diventare personale di condotta per l’azienda ferroviaria che ogni giorno effettua in Lombardia oltre 2400 corse del servizio regionale suburbano e aeroportuale. Tutte le informazioni saranno disponibili da domani sulla pagina “Lavora con noi” all’interno del sito trenord.it

La selezione di macchinisti

Il macchinista è il responsabile della conduzione dei treni e svolge la sua attività in costante collaborazione con il capotreno e la sala operativa.

I candidati selezionati dovranno partecipare a un percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire la licenza europea e il certificato complementare A4/B1. I corsi avranno una durata di circa otto mesi dopodiché sarà necessario un periodo di addestramento e di tirocinio alla condotta di sei mesi prima di assumere ufficialmente il ruolo di macchinista.

Per partecipare alla selezione sono necessari un diploma quinquennale di scuola media superiore, la conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua o certificazione B1 e il possesso della patente B. Inoltre, è preferita la residenza in Lombardia e un’esperienza di almeno due anni nel settore tecnico.

Data la natura dell’impiego, ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, flessibilità oraria, attitudine al problem solving, precisione, forte senso di responsabilità, tenuta emotiva e propensione al lavoro di squadra.