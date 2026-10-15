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Remax alla ricerca di 800 nuovi intermediari

di Redazione
Prosegue la crescita della rete. Le opportunità riguardano sia le agenzie esistenti sia le nuove realtà in fase di apertura
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2 min di lettura
October 15, 2026
Remax alla ricerca di 800 nuovi intermediari
Il quartier generale di Remax Italia a Milano
Remax Italia prosegue la crescita della propria rete e punta a reclutare entro fine anno 800 nuovi professionisti dell’intermediazione immobiliare. Le opportunità riguardano sia le agenzie esistenti sia le nuove realtà in fase di apertura e si rivolgono a chi vuole iniziare una carriera nel settore, a chi desidera svilupparla e a chi intende avviare o far crescere un’agenzia. Presente in Italia dal 1996, Remax celebra quest’anno il 30ennale di attività nel Paese. Il network conta oggi oltre 400 agenzie e più di 4mila professionisti affiliati. Il piano di crescita mira a rafforzare le agenzie già operative e ad ampliare la presenza della rete sul territorio nazionale.
A chi si rivolgono le opportunità
Le agenzie Remax ricercano sia persone alla prima esperienza, interessate a intraprendere la professione di agente immobiliare, sia professionisti già attivi nel settore, anche senior, che desiderano sviluppare la propria attività. Per entrambi i profili sono previsti percorsi di formazione e crescita dedicati, in un network che favorisce la collaborazione tra consulenti e l’autonomia professionale. Oltre al mercato residenziale, è possibile specializzarsi nel segmento del lusso con The Remax Collection e nel mercato corporate con Remax Commercial. Remax si rivolge inoltre a imprenditori e aspiranti imprenditori che vogliono aprire un’agenzia o sviluppare un’attività immobiliare esistente.
Formazione, tecnologia e collaborazione
Il percorso di inserimento e crescita è sostenuto dalla formazione continua di Remax University, da strumenti di marketing e tecnologia e da un sistema Mls-Multiple listing service, che facilita la condivisione degli incarichi e la collaborazione all’interno della rete. Le condizioni provvigionali possono arrivare fino all’85%, in base al percorso professionale e agli accordi con l’agenzia.
La formazione rappresenta uno dei pilastri del modello Remax Italia. Attraverso Remax University, gli affiliati possono accedere a percorsi formativi continui dedicati a broker, recruiter e agenti Immobiliari, pensati per accompagnarli nelle diverse fasi della crescita professionale. L’offerta è inoltre arricchita da partnership accademiche, che contribuiscono a portare nella rete competenze e contenuti specialistici.
A formazione e collaborazione si affianca un investimento costante in innovazione e tecnologia, con soluzioni pensate per supportare concretamente le attività quotidiane dei professionisti. Tra queste rientrano anche strumenti basati sull’Ia per le attività di marketing e analisi di mercato. Un esempio è Max, il sistema di Ia proprietario di Remax Italia: un vero e proprio coach digitale, integrato con WhatsApp, progettato per dialogare con gli affiliati e offrire supporto a Broker, Recruiter e Agenti Immobiliari nel lavoro di ogni giorno.
Per chi sceglie di aprire o sviluppare un’agenzia, il network mette inoltre a disposizione il supporto del brand, formazione, tecnologia e servizi dedicati. L’offerta si completa con servizi complementari, tra cui la mediazione creditizia attraverso 24MAX e le soluzioni assicurative di Top Insurance Broker.
Gli appuntamenti promossi da Remax Italia si rivolgono in particolare a imprenditori e aspiranti imprenditori; le iniziative organizzate dalle agenzie permettono anche a chi si avvicina per la prima volta al settore immobiliare di confrontarsi con chi vi lavora ogni giorno. Il calendario e le modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina eventi: https://franchising.remax.it/mondo-remax/eventi.
Per approfondire le opportunità professionali e imprenditoriali: https://franchising.remax.it.

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