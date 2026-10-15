Remax alla ricerca di 800 nuovi intermediari

Prosegue la crescita della rete. Le opportunità riguardano sia le agenzie esistenti sia le nuove realtà in fase di apertura

Remax Italia prosegue la crescita della propria rete e punta a reclutare entro fine anno 800 nuovi professionisti dell’intermediazione immobiliare. Le opportunità riguardano sia le agenzie esistenti sia le nuove realtà in fase di apertura e si rivolgono a chi vuole iniziare una carriera nel settore, a chi desidera svilupparla e a chi intende avviare o far crescere un’agenzia. Presente in Italia dal 1996, Remax celebra quest’anno il 30ennale di attività nel Paese. Il network conta oggi oltre 400 agenzie e più di 4mila professionisti affiliati. Il piano di crescita mira a rafforzare le agenzie già operative e ad ampliare la presenza della rete sul territorio nazionale.

A chi si rivolgono le opportunità

Le agenzie Remax ricercano sia persone alla prima esperienza, interessate a intraprendere la professione di agente immobiliare, sia professionisti già attivi nel settore, anche senior, che desiderano sviluppare la propria attività. Per entrambi i profili sono previsti percorsi di formazione e crescita dedicati, in un network che favorisce la collaborazione tra consulenti e l’autonomia professionale. Oltre al mercato residenziale, è possibile specializzarsi nel segmento del lusso con The Remax Collection e nel mercato corporate con Remax Commercial. Remax si rivolge inoltre a imprenditori e aspiranti imprenditori che vogliono aprire un’agenzia o sviluppare un’attività immobiliare esistente.

Formazione, tecnologia e collaborazione

Il percorso di inserimento e crescita è sostenuto dalla formazione continua di Remax University, da strumenti di marketing e tecnologia e da un sistema Mls-Multiple listing service, che facilita la condivisione degli incarichi e la collaborazione all’interno della rete. Le condizioni provvigionali possono arrivare fino all’85%, in base al percorso professionale e agli accordi con l’agenzia.

La formazione rappresenta uno dei pilastri del modello Remax Italia. Attraverso Remax University, gli affiliati possono accedere a percorsi formativi continui dedicati a broker, recruiter e agenti Immobiliari, pensati per accompagnarli nelle diverse fasi della crescita professionale. L’offerta è inoltre arricchita da partnership accademiche, che contribuiscono a portare nella rete competenze e contenuti specialistici.

A formazione e collaborazione si affianca un investimento costante in innovazione e tecnologia, con soluzioni pensate per supportare concretamente le attività quotidiane dei professionisti. Tra queste rientrano anche strumenti basati sull’Ia per le attività di marketing e analisi di mercato. Un esempio è Max, il sistema di Ia proprietario di Remax Italia: un vero e proprio coach digitale, integrato con WhatsApp, progettato per dialogare con gli affiliati e offrire supporto a Broker, Recruiter e Agenti Immobiliari nel lavoro di ogni giorno.

Per chi sceglie di aprire o sviluppare un’agenzia, il network mette inoltre a disposizione il supporto del brand, formazione, tecnologia e servizi dedicati. L’offerta si completa con servizi complementari, tra cui la mediazione creditizia attraverso 24MAX e le soluzioni assicurative di Top Insurance Broker.

Gli appuntamenti promossi da Remax Italia si rivolgono in particolare a imprenditori e aspiranti imprenditori; le iniziative organizzate dalle agenzie permettono anche a chi si avvicina per la prima volta al settore immobiliare di confrontarsi con chi vi lavora ogni giorno. Il calendario e le modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina eventi: https://franchising.remax.it/mondo-remax/eventi