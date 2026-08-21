Regione Friuli Venezia Giulia, contributi a chi frequenta master

È on line il nuovo bando regionale per la concessione di contributi destinati all'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza ai master di I e II livello del sistema dell'Alta Formazione del Friuli Venezia Giulia. Tra le principali novità dell'Avviso, l'introduzione di un ulteriore sostegno a favore degli studenti con figli minori o con disabilità: per loro il contributo potrà essere raddoppiato.

«Con questo intervento - spiega l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen - confermiamo l'attenzione della Regione verso l'alta formazione e quei percorsi che consentono ai giovani di acquisire competenze specialistiche e migliorare le proprie prospettive professionali. Le novità introdotte puntano a rendere il sostegno ancora più mirato, premiando l'impegno nello studio e sostenendo in modo particolare chi concilia formazione e responsabilità familiari».

Il contributo ordinario copre il 40% del costo di iscrizione a un master, corso di specializzazione o corso di perfezionamento, fino a un importo massimo di 3.500 euro. Possono accedere alla misura gli studenti con un'attestazione Isee fino a 35mila euro che si iscrivano, nell'anno 2026, a master di I e II livello e a corsi di specializzazione e perfezionamento attivati nello stesso anno e approvati dalle istituzioni del sistema dell'Alta Formazione regionale, ovvero dall'Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste e Sissa-Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.

Tra le novità dell'Avviso rientrano anche nuovi requisiti legati alla frequenza dei percorsi formativi. Gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia dovranno aver raggiunto il monte ore previsto per l'ottenimento del titolo; i non residenti dovranno, invece, aver frequentato almeno il 70% delle ore in presenza, nel caso di master che prevedano un monte ore complessivo di lezioni in presenza pari almeno al 60% delle ore totali del corso. È inoltre previsto un contributo raddoppiato per gli studenti con meno di 36 anni, residenti in Friuli Venezia Giulia, genitori di figli minori o con disabilità e con Isee fino a 35mila euro, che abbiano raggiunto il monte ore necessario al conseguimento del titolo.

«Il raddoppio del contributo per i giovani genitori - afferma Rosolen - è un segnale tangibile della volontà dell'Amministrazione regionale di sostenere i talenti e rimuovere gli ostacoli che possono limitare l'accesso ai percorsi di alta specializzazione».