Formazione, una nuova geografia tra tecnica e persona

Skilla, tra i principali player italiani della formazione corporate e del digital learning, con contenuti utilizzati in oltre 50 Paesi, partecipa alla creazione di Hekai, il nuovo ecosistema di enti formativi e tecnologie per l’apprendimento. Un passaggio che è in continuità con la traiettoria che l’azienda porta avanti da tempo: quella dell’integrazione tra competenze tecniche e competenze trasversali, tra contenuto e metodo, tra fare ed essere. Marco e Federico Amicucci hanno reinvestito nel progetto e continuano a guidare Skilla, che mantiene marchio, sede e squadra. Per clienti e partner non cambiano interlocutori né modalità di lavoro: si amplia ciò che Skilla può mettere a loro disposizione. Skilla è la prima società italiana ad entrare nella Fosway 9-Grid, l’analisi indipendente che il Fosway Group dedica ogni anno ai principali provider di digital learning in Europa. Il suo catalogo in cinque lingue è oggi fortemente orientato a soft skills, digital mindset, compliance, leadership e change management, attraverso un metodo distintivo basato sul microlearning e sull’intelligenza artificiale, integrato con piattaforme digitali evolute e consulenza per la creazione di Academy digitali. Il progetto industriale prevede inoltre lo sviluppo della componente tecnologica: l’obiettivo è portare Skilla tra i principali operatori italiani nel mercato degli Lms, le piattaforme su cui le aziende costruiscono e gestiscono i propri percorsi formativi.

Perché l’integrazione crea un nuovo modello formativo

Per decenni, formazione tecnica e comportamentale hanno viaggiato su binari separati: da una parte le competenze hard, concrete e misurabili; dall’altra le competenze soft, trasversali, spesso considerate un complemento utile ma secondario. Una distinzione che riflette una gerarchia culturale prima ancora che didattica e che Skilla ha da tempo superato, sviluppando approcci formativi in cui competenze tecniche e comportamentali convergono e si rafforzano reciprocamente. Perché ogni competenza, tecnica o comportamentale, manuale o intellettuale, è prima di tutto una competenza di vita, ancora prima che di lavoro. E una persona davvero competente integra sempre mani e pensiero, saper fare e saper essere. L’ingresso in Hekai porta questa visione all’interno di un ecosistema che mette in relazione dimensioni complementari della formazione: da un lato la formazione specialistica e certificata rivolta alle persone, sviluppata da Volta Institute e ampliata attraverso verticali specialistici come My Beauty Academy; dall’altro la formazione per le imprese e il digital learning, dove Skilla porta contenuti, metodologie e tecnologie per lo sviluppo continuo delle competenze manageriali, digitali e comportamentali. Non mondi separati, ma un percorso che crea continuità tra apprendimento, evoluzione professionale e bisogni delle organizzazioni. Il gruppo nasce con ricavi pro-forma 2025 di circa 25 milioni di euro e obiettivi di crescita ambiziosi. Per Skilla significa evolvere all’interno di un ecosistema più ampio, assumendo un ruolo centrale nello sviluppo della proposta dedicata alle imprese, capace di intercettare i bisogni di competenze delle imprese e delle persone in ogni fase del percorso professionale, dalla riqualificazione digitale alla specializzazione tecnica, fino alla crescita manageriale e comportamentale, con un impianto progettuale unico. Grazie all’integrazione con Volta Institute, Skilla potrà ampliare progressivamente la propria capacità di risposta ai clienti, affiancando ai propri percorsi un’offerta specialistica e certificata negli ambiti digital, tecnologico e manageriale: project management, cybersecurity, design, competenze digitali e intelligenza artificiale, con corsi e master che si concludono con certificazioni riconosciute a livello internazionale. L’obiettivo è costruire nel tempo percorsi sempre più integrati, capaci di mettere in relazione lo sviluppo delle competenze nelle organizzazioni e la specializzazione tecnica e professionale.

«In Hekai portiamo un metodo che da anni lavora per superare la vecchia distinzione tra formazione tecnica e formazione comportamentale. Questo progetto ci ha convinti perché rende possibile una sintesi: da un lato un’offerta più ampia e la capacità di rispondere a bisogni che il mercato pone adesso, dall’altro la continuità del senso che Skilla rappresenta. Cresciamo senza cambiare ciò in cui ci siamo sempre riconosciuti», concludono Marco e Federico Amicucci, amministratori delegati di Skilla.