Aperte le iscrizioni all'Open Program in "Cfo in private equity company"

Sono aperte le iscrizioni per l’Open Program in Cfo in a private equity company, della Bologna Business School, che si svolgerà, per tre mesi, a partire dal prossimo ottobre, sotto la direzione esecutiva di Gianluigi Serafini e Domenico Di Luccia e in partnership con Di Luccia & Partners Executive Search. Il corso, in lingua italiana, si rivolge a chief financial officer, executive finance manager e professionisti dell’area Finance che desiderano acquisire competenze avanzate sui processi di creazione di valore nel contesto del Private Equity, con particolare attenzione alla pianificazione strategica, all’ottimizzazione del capitale e alla preparazione all’exit.

Le lezioni, in presenza e on line - con un team di accademici, italiani e internazionali, visiting professor, guest speaker e top manager - si terranno il giovedì, con incontri sia in formato full day, che in fascia pomeridiana, per garantire un equilibrio tra approfondimento e flessibilità. Le imprese del network di Bologna Business School e i manager dei fondi di private equity contribuiranno attivamente allo sviluppo degli Open Program, partecipando alla progettazione dei contenuti e portando in aula esperienze concrete. Manager e professionisti interverranno con testimonianze, casi reali e contributi diretti, arricchendo il percorso con una prospettiva applicativa. Il confronto con aziende appartenenti a diversi settori favorirà, così, uno scambio continuo di esperienze e best practice.

Bologna Business School è accreditata “Equis – Efmd Quality Improvement System”, uno tra i più importanti sistemi internazionali di valutazione della qualità e del miglioramento continuo delle Scuole di management e business administration. Gli Open Program di Bologna Business School, inoltre, sono inclusi nel Financial Times Ranking nella categoria Executive Education 2025.

«Non sempre si ha la consapevolezza della diversità del ruolo del Cfo, quando sono presenti nel capitale sociale fondi di investimento - spiega Serafini -. Questo Open Program , alla sua seconda edizione, consente di acquisire la formazione prospettica di cosa concretamente si aspetti un fondo di private equity da un CFO, atteso che la strategia di ogni fondo di investimento è di creare un multiplo di valore in un periodo di tempo predefinito. Siamo riusciti ad associare, creando un unicum a livello nazionale, una preziosa formazione accademica alla concreta pratica di chi vive quotidianamente, a livello manageriale, le strategie del mondo del private equity».