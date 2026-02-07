È morto il filosofo Virgilio Melchiorre

È stato a lungo docente alla Cattolica di Milano, dove ha diretto la Scuola di specializzazione in comunicazioni sociali

È morto a Milano il filosofo Virgilio Melchiorre. Laureato alla Cattolica di Milano nel 1953, ha insegnato Filosofia morale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Ca' Foscari Venezia; richiamato alla Cattolica di Milano, ha ricoperto in qualità di professore ordinario la cattedra di Filosofia morale, per poi insegnare filosofia teoretica. Dal 1967 al 1995 ha diretto, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica, la Scuola di specializzazione in comunicazioni sociali.