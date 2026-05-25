Due ragazzi morti mentre andavano al lavoro in bicicletta, tragedia nel Mantovano

I due erano insieme sullo stesso mezzo e si sono scontrati con un furgone, poi ribaltatosi in un fossato. L'autista è ferito, i giovani si stavano recando in un allevamento della zona

Due ragazzi sono morti questa mattina poco dopo le 5 in via Alessandro Volta a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone Fiat Ducato mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato.

L’impatto, secondo quanto riportato da gazzettadimantova.it, non ha dato scampo a un 24enne residente a Castel D’Ario e a un 26 enne che abitava a Salizzole, in provincia di Verona: il mezzo, dopo aver centrato la bicicletta, si è rovesciato nel fossato a fianco della strada. L’autista di 68 anni è rimasto ferito e trasportato all’ospedale di Mantova. In supporto sono arrivate due automediche e due ambulanze, una del Soccorso Azzurro e una della Croce Verde.