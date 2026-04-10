Due operai morti a Palermo

I corpi dei due operai morti a seguito della caduta dal cestello della gru sul quale stavano lavorando che si è ribaltato. Gli operai stavano lavorando sulla ristrutturazione del palazzo a Palermo e sarebbero caduti dal decimo piano. Roma 10 aprile 2026. ANSA/ Ignazio Marchese

I corpi dei due operai morti a seguito della caduta dal cestello della gru sul quale stavano lavorando che si è ribaltato. Gli operai stavano lavorando sulla ristrutturazione del palazzo a Palermo e sarebbero caduti dal decimo piano. Roma 10 aprile 2026. ANSA/ Ignazio Marchese

Sono un 49enne romeno, Daniluc Tiberi Un Mihai, e un 41enne tunisino, Najahi Jaleleddine, i due operai morti nel gravissimo incidente sul lavoro avvenuto stamani in via Ruggero Marturano, a Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione su una gru, quando il braccio del mezzo che sorreggeva il cestello si è spezzato, facendoli precipitare al suolo. Sarebbero caduti dal decimo piano, un impatto violentissimo che non ha lasciato loro scampo. Nel crollo è rimasta ferita una terza persona, un 34enne, E.P, dipendente di un negozio di pneumatici sottostante. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Villa Sofia. Si sarebbe salvato grazie alla pila di copertoni che ha attutito l'impatto del braccio della gru. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e ai sanitari del 118, è intervenuta la Polizia.