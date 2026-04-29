Due ebrei accoltellati in un sobborgo di Londra, fermato un uomo

Il fatto è avvenuto a Golders Green, nella zona nord di Londra. L'aggressore è stato immobilizzato con il taser

Due persone appartenenti alla comunità ebraica sono state accoltellate a Golders Green, nella zona nord di Londra. Il presunto autore, armato di coltello, avrebbe tentato di accoltellare altri ebrei presenti nella zona. Lo riportano i media britannici.

Shomrim, l'organizzazione di sicurezza della comunità ebraica, ha dichiarato di essere intervenuta immediatamente e di aver fermato un sospetto. Successivamente l'uomo è stato immobilizzato con un taser dalla Polizia intervenuta in un secondo momento.

Le vittime sono state curate da Hatzola, l'organizzazione di volontariato no-profit che fornisce servizi di primo soccorso medico e trasporto in ambulanza, operando principalmente all'interno delle comunità ebraiche, il cui servizio di ambulanze era stato incendiato il mese scorso sempre a Londra.