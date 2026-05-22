Droni ucraini colpiscono studentato, morti due giovani

Un dormitorio studentesco che ospitava 86 giovani tra i 14 e i 18 anni è stato colpito in un attacco di droni ucraini nella regione ucraina di Lugansk, controllata dai russi.

Un dormitorio studentesco che ospitava 86 giovani tra i 14 e i 18 anni è stato colpito in un attacco di droni ucraini nella regione ucraina di Lugansk, controllata dai russi. Lo ha reso noto il diplomatico russo Rodion Miroshnik, titolare del dossier sui "crimini" del governo di Kiev, citato dall'agenzia Tass. L'attacco è avvenuto a Starobelsk. Il ministero delle Emergenze ha detto che il corpo di un giovane rimasto ucciso è stato recuperato, mentre le autorità locali riferiscono di almeno 35 feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca degli studenti che mancano all'appello.