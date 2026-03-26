Droga, spaccio in chat e consegne a domicilio: sgominata organizzazione criminale nelle Marche

Dodici misure cautelari a carico di un gruppo che pubblicizzava e vendeva online tonnellate di hashish e cocaina. Nel sistema anche corrieri express pagati fino a 5mila euro al mese. Dagli appartenenti al clan minacce ed estorsioni con le armi

Agenti del Sisco di Ancona e Squadra Mobile di Macerata dalle prime ore dell'alba stanno eseguendo 12 misure cautelari restrittive (8 in carcere e 4 con il beneficio dei domiciliari) e 10 perquisizioni nei confronti di un gruppo armato che ha introdotto nel territorio delle Marche tonnellate di stupefacenti pubblicizzati e venduti online, come nei negozi e-commerce.

Attraverso un canale di messaggistica istantanea denominato "La sacra famiglia", i clienti, dopo aver inviato una copia del proprio documento di identità come garanzia, acquistavano droga, in particolare hashish e cocaina, all'ingrosso con possibilità di scegliere tra diverse offerte e di ricevere la consegna a domicilio, con una parola d'ordine segreta, tramite corrieri express, che guadagnavano fino a 5mila euro al mese. L'organizzazione garantiva la possibilità di lasciare una recensione per attestare la qualità della droga e la puntualità del servizio di consegna. Alla prima consegna, per testare l'affidabilità del cliente, i corrieri andavano armati di pistola.

Il gruppo criminale garantiva assistenza legale ed economica agli associati detenuti considerati fedeli e organizzava spedizioni punitive all'interno degli istituti penitenziari contro quelli ritenuti infedeli. Il capo del gruppo avrebbe costretto un uomo a lanciarsi da un auto in corsa in autostrada dopo uno scambio di droga finito male in Puglia e avrebbe provato ad uccidere i cani di un nuovo associato il quale avrebbe tradito la stessa organizzazione.