Dossieraggio: indagato per peculato anche l'ex vice del Dis Del Deo nell'inchiesta su "Squadra Fiore"

C'è Giuseppe Del Deo, ex vicedirettore del Dis che ha lasciato l'incarico nell'aprile del 2025 e con un passato anche nell'Aisi, tra gli indagati dell'inchiesta della procura di Roma che ha avviato una serie di perquisizioni eseguite questa mattina dai carabinieri del Ros. L'attività riguarda l'indagine sulla "Squadra Fiore", un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell'ordine accusati di confezionare dal 2022 in poi dossier in cui si procede per accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy e esercizio abusivo della professione, e il filone dello stesso procedimento in cui si procede invece per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi. Proprio in relazione a quest'ultimo è indagato per peculato Del Deo. L'ex numero due del Dis, «avrebbe utilizzato, per fini non istituzionali, gli schedari informativi istituiti per il trattamento di notizie e informazioni necessarie al perseguimento degli scopi istituzionali del comparto». Del Deo, dopo essere uscito dal Dis, è attualmente il presidente esecutivo di Cerved Group Spa. Secondo l'ipotesi dei pm capitolini l'accusa riguarderebbe 5 milioni di euro per contratti stipulati dai servizi verso una società "amica", la Sind, che si occupa di sistemi di riconoscimento facciale e biometrici, gestita all'epoca dei fatti da Enrico Fincati, anche lui indagato insieme ad altre sei persone in tutto. Nel procedimento è anche indagato per truffa l'ex capo e fondatore della società Maticmind Carmine Saladino. Il contatto tra i due filoni di indagine è relativo ad alcune intercettazioni in cui appartenenti alla Squadra Fiore tirano in ballo il nome di Del Deo.