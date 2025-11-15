Donna uccisa nel Varesotto: fermato il marito 80enne

Una signora di 81 anni è stata accoltellata a Mesenzana, in provincia di Varese. A dare l'allarme i vicini. L'uomo è stato fermato e accompagnato in caserma

Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, in provincia di Varese. La donna è stata colpita con diversi fendenti da arma da taglio sabato pomeriggio.

Quando il personale del 118 è arrivato sul posto per l'anziana non c'era più niente da fare. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini che hanno visto gridare davanti all'abitazione il marito, 80 anni, che è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Luino. Sarebbe stato lui ad aggredire la moglie, uccidendola prima di uscire di casa gridando.

L'uomo è stato accompagnato in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'area è stata isolata e gli inquirenti stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.

Nella stessa via Andrea Rossin, nel marzo 2023, aveva ucciso a coltellate i due figli Giada e Alessio, di 13 e 7 anni, prima di togliersi la vita.