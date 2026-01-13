Donna scomparsa vicino a Roma, il marito indagato per omicidio

Di Federica Torzullo, 41 anni, non si hanno notizie dall'8 gennaio: a presentare denuncia per la sua scomparsa è stato lo stesso uomo. Il fascicolo è stato aperto dalla procura di Civitavecchia

È indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, ma si cerca in tutte le direzioni senza escludere alcuna pista. Sequestrati l'auto e il cellulare dell'uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per omicidio. A denunciare la scomparsa è stato l'uomo, che ha fatto scattare le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco anche nel lago di Bracciano. Secondo quanto si apprende, una telecamera avrebbe inquadrato la quarantunenne entrare nella villetta in cui abitava e non uscire.

Di Federica non si hanno notizie dall'8 gennaio intorno alle 23; le ricerche sono scattate in tutta la zona di Anguillara Sabazia, centro in provincia di Roma, dopo la denuncia di presentata dal compagno della donna, titolare di una ditta di scavi.