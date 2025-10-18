Dombrovskis: deficit sotto il 3%? Italia fuori dalla procedura

«Nel prossimo semestre, a primavera, se i dati verranno confermati rimuoveremo l'Italia dalla procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo». Il commissario agli Affari economici Ue, Valdis Dombrovskis a Washington per partecipare all'annual meeting del Fondo Monetario Internazionale, intervistato dal Gr1 Rai, è intervenuto con queste parole sull'ipotesi relativa al fatto che il nostro Paese possa scendere sotto il 3% nel rapporto deficit/Pil.

Venerdì Alfred Kammer, direttore del dipartimento europeo del Fmi, aveva sottolineato «la sovra-performance notevole dell'Italia sul deficit lo scorso anno. Secondo i dati anche quest'anno sarà migliore delle attese. È fantastico». La previsione del Fondo monetario sull'Italia per quest'anno era di un deficit al 3,3% del Pil, mentre secondo le autorità italiane il rapporto si attesterà al 3,0%.