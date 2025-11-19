Debutta il numero chiuso sulle piste da sci
di Redazione
A Madonna di Campiglio la prima iniziativa in Italia che fissa la vendita degli skipass giornalieri
November 19, 2025
Piste da sci a numero chiuso. Scatta a Madonna di Campiglio nella SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta, in Trentino, il progetto "Numero Ideale", prima iniziativa in Italia - annunciata nei mesi scorsi - che limita la vendita di skipass giornalieri nelle giornate di massima affluenza per garantire qualità e sicurezza sulle piste. La stagione invernale 2025/2026 segna una svolta nell'esperienza sulla neve. La ski area introduce anche nuovi servizi come "Scia Prima", con aperture anticipate degli impianti, e la ribattitura di mezzogiorno della pista Vagliana per assicurare condizioni ottimali di sciabilità. La Val di Sole Pejo3000, nel cuore del Parco dello Stelvio, si distingue per il suo impegno ambientale come prima ski area plastic free del mondo. Nel comprensorio Latemar Dolomites - Val di Fiemme Obereggen ci si prepara all'arrivo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, che porteranno in Val di Fiemme le gare delle discipline nordiche.
