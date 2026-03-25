Dall'inizio della guerra con l'Iran ci sono stati 5.165 feriti in Israele

Il Ministero della Salute israeliano afferma che dall'inizio della guerra contro l'Iran, 5.165 feriti sono stati ricoverati in ospedale, e 106 di loro sono tuttora in cura. Secondo quanto riportato, 13 di loro versano in «gravi condizioni», 26 in condizioni «moderate», 66 in condizioni «lievi» e uno è sotto valutazione medica.