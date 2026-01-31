Crolla edificio nel Barese, morti due anziani

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, a causa di due forti esplosioni. Secondo i primi rilievi, potrebbero essere state provocate da una bombola di gas. I vigili del fuoco sono intervenuti per cercare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie, trovandole dopo alcune ore. Si tratta di una coppia di anziani, Rocco Lotito e Antonetta Costantini, coniugi di 89 e 92 anni. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il pm di turno, Vito Valerio.