Crisi in Medio Oriente, Meloni convoca una riunione telefonica
di Redazione
La premier terrà un incontro con Tajani, Salvini, Crosetto, Mantovano e Fazzolari per fare il punto sull'inizio delle ostilità belliche in Iran
February 28, 2026
A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato una riunione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, oltre ai sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi.
