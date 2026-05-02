Crisi cardiaca per la Nobel Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace iraniana, è stata trasferita d'urgenza dal carcere a un ospedale nel nord-ovest dell'Iran a seguito di un "catastrofico peggioramento" delle sue condizioni di salute, secondo quanto riferito la fondazione Narges Mohammadi. Lo riporta il Times of Israel. Secondo la fondazione, la premio Nobel ha avuto due episodi di perdita totale di coscienza e una grave crisi cardiaca. Nella giornata di domenica, Mohammadi è svenuta due volte nel carcere di Zanjan, nel nord-ovest dell'Iran, e si ritiene che abbia subito un infarto alla fine di marzo, secondo i suoi avvocati che l'hanno visitata pochi giorni dopo l'incidente.

All'epoca, appariva pallida, sottopeso e aveva bisogno di un'infermiera per camminare. Il trasferimento in ospedale avviene "dopo 140 giorni di sistematica negligenza medica", dal suo arresto il 12 dicembre, ha aggiunto la fondazione. "Questo trasferimento è stato fatto per necessità inevitabile dopo che i medici del carcere hanno stabilito che le sue condizioni non potevano essere gestite in loco, nonostante le raccomandazioni mediche che prevedevano che fosse curata dalla sua équipe specializzata a Teheran", ha aggiunto.