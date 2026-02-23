Crans-Montana, in un video l'attimo in cui il Constellation prende fuoco

I primi 18 secondi della tragedia del Constellation sono documentati in un video, mai visto finora, con l'istante esatto in cui una candela pirotecnica tocca la schiuma fonoassorbente del soffitto che prende fuoco.

Il nuovo documento fa parte degli ultimi aggiornamenti del dossier dell'inchiesta, condotta dalla procura svizzera di Sion, sul rogo di Capodanno, a Crans-Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite. Procura che intanto fa partire una rogatoria alla Francia per quattro interrogatori.

Nelle immagini si vede chiaramente Cyanne Panine, la cameriera che indossa un casco, poi tragicamente morta, mentre procede a cavalcioni sulle spalle di un collega. Ha in mano due bottiglie di Champagne a cui sono legate le candele. La ragazza alza il braccio destro e appoggia la bottiglia al soffitto che prende immediatamente fuoco. Nessuno se ne accorge, la festa procede, la musica è a tutto volume, sta per arrivare la mezzanotte e i giovani sono presi dai festeggiamenti. Cyanne si lascia alle spalle l'incendio senza che nessuno intervenga e prosegue la sfilata con le bottiglie in mano seguita da altri ragazzi e ragazze che indossano maschere bianche e nere.

Video di quella tragica serata del Capodanno scorso erano già circolati ma in nessuno si era mai visto con chiarezza finora l'istante esatto in cui la tragedia ha avuto inizio.

Intanto, una rogatoria internazionale è stata chiesta dalla procura di Sion alla Francia per poter effettuare quattro interrogatori a cittadini francesi. I magistrati svizzeri hanno in programma di audire tre dipendenti del discobar, tra cui Mathieu Aubrun, il cameriere 28enne che portava sulle spalle la collega Cyanne che ha provocato l'incendio sollevando al soffitto la bottiglia di Champagne.

Gli altri cittadini francesi che gli inquirenti intendono sentire sono i camerieri Ambra Sobaga e Gaethan Thomas e il cliente Nathan Jooris. I magistrati vogliono acquisire ulteriori informazioni sullo svolgimento della serata di Capodanno al Constellation, sugli istanti che hanno preceduto l'incendio e sulle misure di sicurezza adottate nel locale.