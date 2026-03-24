Crans-Montana, domani i pm di Roma in Svizzera

Si svolgerà domani e giovedì la missione a Sion dei pm della procura di Roma per selezionare gli atti dell'indagine svizzera sul rogo del Constellation, a Crans-Montana, utili al procedimento aperto a piazzale Clodio. Per la tragedia in cui sono morte 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani, i magistrati italiani ipotizzano i reati di disastro colposo e omicidio colposo. Sarà questo il primo passo concreto di quel percorso di "cooperazione rafforzata", definito il 19 febbraio scorso, a Berna, nel vertice tra il procuratore capo della Repubblica di Roma Francesco Lo Voi e la procuratrice generale Béatrice Pilloud.