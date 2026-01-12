Crans-Montana, convalidato l'arresto di Moretti. «Esiste un pericolo di fuga»

Il tribunale del Cantone Vallese ha lasciato aperta comunque la possibilità di misure alternative al carcere, a fronte del pagamento di una cauzione

Il Tribunale delle misure detentive di Sion conferma per Jacques Moretti «l'esistenza di un pericolo di fuga, unico rischio invocato dal ministero pubblico». Per questo, è stato convalidato l'arresto. È quanto si legge nelle motivazioni di convalida dell'arresto del titolare del Constellation, disco bar di Crans-Montana in cui sono morte 40 persone.

Il tribunale del Cantone Vallese ha disposto che Jacques Moretti, gestore del bar Le Constellation, rimanga in custodia cautelare per tre mesi, lasciando tuttavia lasciato aperta la possibilità di misure alternative al carcere. La decisione è stata presa proprio per la sussistenza di un pericolo di fuga dell'indagato. La custodia cautelare potrà però essere revocata soltanto «a condizione che vengano adottate diverse misure alternative richieste dalla Procura, tra cui il pagamento di una cauzione» ha riportato Rts.