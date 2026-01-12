Crans-Montana, attesa oggi la decisione sulla convalida del fermo di Moretti

È attesa per oggi la decisione sulla convalida dell'arresto di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana dove sono morte 40 persone per l'incendio di Capodanno. In procura a Sion ci sarà oggi l'ambasciatore italiano Cornato.

Nel passato dei coniugi intanto sono spuntate due indagini nel Vallese. La prima, penale, risale al 2020 e ruotava attorno ai fondi Covid; la seconda, invece, è di due anni dopo e riguarda l'ispettorato del lavoro.

Interrogato venerdì, Moretti non ha escluso che l'incendio sia stato provocato dai bengala utilizzati sulle bottiglie di champagne a Capodanno ma è convinto che «ci sia anche altro». «Li utilizziamo da dieci anni e non abbiamo mai avuto problemi» ha riferito. «Sistematicamente, quando serviamo una bottiglia in sala - ha confermato la moglie - aggiungiamo una candela scintillante».