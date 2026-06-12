Corea del Sud, nuova condanna per l'ex presidente Yoon Suk-yeol: 30 anni di carcere per l'invio di droni nel Nord

L'ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio sempre per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.



L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di "fabbricare condizioni di guerra", compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando le tensioni con la Corea del Nord. Secondo gli investigatori, la caduta di alcuni droni in territorio nordcoreano avrebbe anche provocato la diffusione di informazioni riservate sulle capacità militari di Seul.



Yoon ha presentato ricorso, sostenendo di aver agito esclusivamente nell'interesse del Paese. I suoi legali hanno negato qualsiasi coinvolgimento diretto nell'operazione con i droni, definendola una risposta legittima ai palloni aerostatici carichi di rifiuti inviati dalla Corea del Nord oltre il confine e contestando le accuse come prive di fondamento. L'episodio si inserisce nel quadro delle persistenti tensioni tra le due Coree, tecnicamente ancora in stato di guerra.



L'attuale presidente sudcoreano Lee Jae Myung aveva espresso rammarico all'inizio dell'anno, dopo che un'indagine aveva accertato l'invio di droni verso il Nord. La sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un aveva definito tale presa di posizione un comportamento "saggio", ma i tentativi di riavvicinamento si sono poi arenati.