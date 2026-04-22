In semifinale, i biancocelesti hanno sconfitto l'Atalanta ai rigori (3-2). Il portiere Motta ne ha parati quattro

Coppa Italia, la finale sarà Lazio-Inter. Il 13 maggio all'Olimpico

Gustav Isaksen si complimenta con Edoardo Motta che ha parato 4 rigori su 5/ REUTERS

Gustav Isaksen si complimenta con Edoardo Motta che ha parato 4 rigori su 5/ REUTERS

Sarà la Lazio a sfidare l'Inter nella finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti sconfiggono ai rigori l'Atalanta per 3 a 2. Decisivo Motta che para quattro tiri dagli 11 metri su cinque. Sia i tempi regolamentari che i tempi supplementari si erano chiusi sul punteggio di 1-1. Al vantaggio dei biancocelesti con Romagnoli all'84', replica Pasalic all'86'.