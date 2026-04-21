Coppa Italia, Inter prima finalista

I nerazzurri hanno battuto 3 a 2, in rimonta, il Como a San Siro. Affronteranno la vincente tra Lazio e Atalanta

L'Inter è la prima finalista di Coppa Italia. I nerazzurri battono 3-2 in rimonta il Como al “Meazza”, nella semifinale di ritorno grazie alla doppietta di Calhanoglu, a segno al 69' e all'86' e al gol di Sucic all'89', che rispondono alle reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 48'. All'andata le due squadre avevano pareggiato 0-0. L'Inter aspetta in finale, che si giocherà il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma, la vincente di Atalanta-Lazio, in campo mercoledì sera alla New Balance Arena di Bergamo, dopo il 2-2 dell'andata.