Consiglio Ue: Israele fermi attacchi in Libano

«Il Consiglio europeo invita Israele ad astenersi da ulteriori escalation attraverso operazioni aeree o terrestri e a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano». Lo si legge nelle conclusioni dei leader Ue sul Medio Oriente.

I capi di Stato e di governo esortano «tutte le parti a garantire la protezione dei civili e delle infrastrutture civili e a evitare azioni che provochino ulteriori sfollamenti». I leader ribadiscono il «fermo sostegno all'Unifil» e condannano «gli attacchi inaccettabili» contro il personale della missione dell'Onu e chiedono «un'indagine approfondita». «Tali attacchi contro i peacekeeper delle Nazioni Unite costituiscono una grave violazione del diritto internazionale, sono totalmente inaccettabili e devono cessare immediatamente», si legge ancora nel testo.

Il Consiglio europeo «condanna» inoltre «con forza la decisione di Hezbollah di attaccare Israele a sostegno dell'Iran e lo esorta a cessare immediatamente», accogliendo con favore «la decisione» di Beirut «di vietare le attività militari di Hezbollah».