Conference, Fiorentina agli ottavi (ma che brividi)

La Fiorentina avanza agli ottavi di finale di Conference League. I viola, vincitori all'andata del playoff in trasferta per 3-0 sul Jagiellonia, dilapidano tutto il vantaggio nel ritorno al “Franchi”, chiudendo i 90' regolamentari sotto di tre gol per la tripletta di Mazurek, a segno al 23' e al 48' del primo tempo e al 4' della ripresa. Nei supplementari i gigliati trovano i gol qualificazione con Fagioli al 107 e Kean al 114'. Per gli ospiti inutile rete di Imaz al 118'. Al 120' polacchi in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Vital.