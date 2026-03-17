Comuni: sono 1.187 le sindache in Italia, 8 volte tanto rispetto al 1946

L'Anci fa il punto sulla rappresentanza femminile nei municipi, in occasione degli 80 anni del primo voto alle donne: il 15% dei primi cittadini è donna. La sindaca più giovane ha 25 anni e guida il paese di Fontevivo, la giunta tutta al femminile si trova a Monteleone Rocca Doria, in Sardegna

Le donne nella rappresentanza politica dei Comuni sono 44.402 e rappresentano il 35,3% del totale degli amministratori locali. In particolare, il 15,4%, dei sindaci sono donne, 32,3% vicesindaco, 35,3% consigliere e 44,5% assessore, mentre i presidenti del Consiglio sono donne nel 29,6% dei casi. Le donne sindaco nel 2026 sono 1.187 e sono cresciute più di 8 volte in 40 anni: nel 1986 erano 145. Mentre il 43,9%, dei Comuni ha avuto nel suo recente passato una donna al vertice dell’amministrazione. Sono alcuni dei principali dati dell’indagine "Donne in Comune 2026", realizzata da Anci in occasione dell’ottantesimo anniversario del primo voto esercitato dalle donne, nella primavera 1946 alle amministrative e poi il 2 giugno 1946 al referendum istituzionale.

La fotografia scattata dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani sui dati del ministero dell’Interno e della Ragioneria dello Stato rileva che la rappresentanza femminile è maggiore nei centri delle regioni del nord-est (37,9%) e del centro (36,4%), leggermente più bassa della media nazionale in quelle del sud e delle isole (32,9%). Tale divario territoriale si accresce in relazione alle diverse cariche: il 43,7% delle donne sindaco sono state elette in Comuni del nord-ovest dove si è scelto di nominare donne come vicesindache per il 39,2%. Al contrario la carica di presidente del Consiglio comunale è prevalente nel sud e nelle isole, dove raggiunge il 52,8%.

La più giovane sindaca in carica è Maria Vittoria Rusca, eletta a 25 anni nel maggio 2025 al Comune di Fontevivo (5.577 abitanti) in provincia di Parma. La più giovane consigliera è Valentina Gottardi, eletta nel 2025 all’età di 18 anni a Segonzano (1.388 abitanti) in provincia di Trento. Giunta tutta al femminile a Monteleone Rocca Doria, piccolo centro di 107 abitanti nella Città metropolitana di Sassari: la sindaca Giovannina Fresi ha accanto a sé una vice e due assessori donne. Infine, il Comune di Roma ha il 70% di dipendenti donna, quello di Milano il 63,5%, mentre sono 253 Comuni italiani che hanno solo dipendenti donna.