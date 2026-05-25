Comunali, urne riaperte fino alle 15. Alle 23 di domenica affluenza al 46,31%

Urne aperte di nuovo, dalle 7 alle 15, oggi, per la seconda giornata delle elezioni comunali, dove sono chiamati al voto 6,6 milioni di italiani. Lo spoglio inizierà alle 15, dopo la chiusura dei seggi.

L'affluenza domenica sera alle 23 era del 46,31%. Rispetto alla stessa ora del turno elettorale precedente il dato della partecipazione era in calo di quattro punti percentuali. Tra i Comuni al voto, 18 sono capoluoghi di provincia: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina.