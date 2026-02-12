Clochard morto a Milano: è il settimo da inizio anno

Un clochard è stato ritrovato senza vita a Milano, in via della Pecetta, sotto il cavalcavia Adriano Bacula. L'uomo, originario del Marocco, aveva 43 anni. Sarebbe morto qualche giorno fa, anche se il cadavere è stato avvistato soltanto nel pomeriggio di oggi: il corpo era già in fase di decomposizione. Dall'inizio dell'anno sono sette i senzatetto morti a Milano. In occasione della sesta vittima da inizio anno, nei giorni scorsi, era intervenuto l'assessore a Welfare e Salute Lamberto Bertolè: "Nell'esprimere il cordoglio della città e della sua amministrazione, rinnoviamo un impegno: quello di insistere con la presenza in strada delle unità mobili, il presidio del centro Sammartini, i servizi dei centri diurni e tutte le attività che vengono messe in campo quotidianamente per incontrare gli irriducibili della strada e convincerli ad accettare l'ospitalità nei centri di accoglienza".