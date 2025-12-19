Clochard aggredito da una gang di minorenni a Bari

Aggressione a un senza fissa dimora nella notte a Bari. Lo denuncia su Facebook l'associazione "In.Con.Tra". L'uomo sarebbe stato picchiato, con calci e pugni, da un gruppo di minorenni, mentre dormiva su una panchina, nei pressi della chiesa russa. "La scorsa notte infatti il nostro amico è stato vittima di un'aggressione, di percosse e di atti di bullismo da piccoli delinquenti che hanno approfittato del loro gruppo numeroso e della persona sola, indifesa e inerme per "divertirsi a modo loro". Recatosi al pronto soccorso - si legge nel post - il nostro G. ha avuto 20 giorni di prognosi". I medici hanno riscontrato una frattura chiusa di una o più costole, un trauma cranio-facciale con ecchimosi alle palpebre, un trauma toracico chiuso con frattura composta dell'arco di torsione della quarta costa sinistra. "Non conosciamo i sentimenti che hanno portato a questa violenza gratuita, ma è un segnale preoccupante di come la violenza e l'odio si facciano sempre più spazio nella nostra città a spese, spesso, delle persone più povere ed indifese", sottolinea la Comunità di Sant'Egidio esprimendo solidarietà a "tutte le vittime di questa violenza ingiustificata" e lanciando "un appello perché i giorni di Natale siano un'occasione per ricostruire e allargare uno spazio di pace e di convivenza solidale attorno ad un evento che coinvolge tutti, non solo i cristiani".