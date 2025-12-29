Cinema: Zalone da record, in quattro giorni incassati 27 milioni
di Redazione
"Buen Camino" doppia "Avatar" e stabilisce la migliore apertura di sempre al botteghino nel periodo di Natale. Effetto traino anche nelle presenze di spettatori nelle sale
1 min di lettura
December 29, 2025
"Buen Camino" conferma il suo primato per le festività natalizie: nei suoi primi 4 giorni di programmazione nei cinema ha incassato quasi 27 milioni di euro (26.921.300 di euro), una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4%. Si tratta di un record assoluto per la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante nelle sale da giovedì 25 dicembre: è la migliore apertura di sempre per un film di Natale.
Il film distribuito da Medusa Film traina il mercato cinematografico che secondo i dati Cinetel cresce del 257% rispetto al weekend scorso e dell'87,17% rispetto allo stesso weekend del 2024. Il film con Zalone ha doppiato "Avatar", altro colossal in uscita nei giorni di Natale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA