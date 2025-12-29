Cinema: Zalone da record, in quattro giorni incassati 27 milioni

"Buen Camino" doppia "Avatar" e stabilisce la migliore apertura di sempre al botteghino nel periodo di Natale. Effetto traino anche nelle presenze di spettatori nelle sale

"Buen Camino" conferma il suo primato per le festività natalizie: nei suoi primi 4 giorni di programmazione nei cinema ha incassato quasi 27 milioni di euro (26.921.300 di euro), una media di 34.847 euro in 771 cinema, 3.316.838 spettatori e una quota di mercato pari al 71,4%. Si tratta di un record assoluto per la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante nelle sale da giovedì 25 dicembre: è la migliore apertura di sempre per un film di Natale.

Il film distribuito da Medusa Film traina il mercato cinematografico che secondo i dati Cinetel cresce del 257% rispetto al weekend scorso e dell'87,17% rispetto allo stesso weekend del 2024. Il film con Zalone ha doppiato "Avatar", altro colossal in uscita nei giorni di Natale.