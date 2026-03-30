Cina, Xi invita a Pechino una delegazione delle opposizioni di Taiwan

Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il leader del principale partito di opposizione di Taiwan a visitare la Cina ad aprile, secondo quanto riportato dai media statali cinesi. La presidente del Kuomintang (Kmt), Cheng Li-wun, ha "accettato con piacere" l'invito a guidare una delegazione in Cina e a contribuire a "promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto", ha dichiarato il partito in un comunicato, confermando la notizia riportata dall'agenzia Xinhua.

Il Kmt auspica relazioni più strette e maggiori scambi con la Cina, che rivendica Taiwan come parte del proprio territorio e ha minacciato di ricorrere alla forza per impadronirsene. Cheng "auspica sforzi congiunti da entrambe le parti per promuovere lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto, favorire gli scambi e la cooperazione tra le due sponde e lavorare per la pace nello Stretto di Taiwan e per un maggiore benessere per i popoli di entrambe le parti", si legge nel comunicato. Xinhua ha affermato che la delegazione visiterà "la Cina continentale" dal 7 al 12 aprile, ma non ha specificato dove in Cina né se Cheng incontrerà Xi Jinping, incontro che ha pubblicamente auspicato. Anche il comunicato del Kmt ha fornito pochi dettagli.