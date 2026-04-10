Cina-Taiwan, Xi Jinping ha incontrato la leader del partito d'opposizione

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino la leader del partito di opposizione di Taiwan, Cheng Li-wun, e ha dichiarato di essere «pieno di fiducia» nell'unione tra il popolo cinese e quello taiwanese. «La tendenza generale dei compatrioti su entrambe le sponde dello Stretto ad avvicinarsi, a stringersi e a unirsi non cambierà. È una parte inevitabile della storia. Ne siamo pienamente fiduciosi» ha detto Xi alla leader del Kuomintang durante l'incontro.

Per la leader dell'opposizione di Taiwan, i due Paesi dovrebbero collaborare per «evitare la guerra. Entrambe le parti dovrebbero superare il confronto politico» e «cercare una soluzione sistematica per prevenire ed evitare la guerra, in modo che lo Stretto di Taiwan possa diventare un modello per la risoluzione pacifica dei conflitti nel mondo» ha detto Cheng a Xi.

Nel frattempo, sui rapporti con Pechino è intervenuto sui social Lai Ching-te, presidente di Taiwan, che ha mostrato forte preoccupazione sui rapporti tra i due Stati. «Le incessanti vessazioni nella zona grigia e le minacce militari della Cina nello Stretto di Taiwan e nella catena di isole circostanti hanno gravemente compromesso la pace e la stabilità della regione» ha detto. Oggi ricorre ricorre il 47esimo anniversario del Taiwan Relations Act che, come scrive Lai sui social, "«da tempo costituisce una pietra miliare delle relazioni tra Taiwan e Stati Uniti. Sono certo che la nostra solida collaborazione - che abbraccia i settori della sicurezza, del commercio, della tecnologia e molti altri - continuerà a stimolare l'innovazione e a contribuire alla salvaguardia della pace nella regione».